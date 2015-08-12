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    ​В Чечне построят новое здание парламента

    Оно расположится вблизи правительственного комплекса

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Новое здание парламента будет построено в Чеченской Республике.

    Как передает Report, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в "Вконтакте".

    "Сегодня мы приняли решение построить новое здание парламента Чеченской Республики. Оно расположится вблизи правительственного комплекса. Это позволит значительно сэкономить средства, улучшить взаимодействие между ветвями власти", - написал глава Чечни.

    Кадыров также отметил, что существующее здание парламента не отвечает даже минимальным требованиям.

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