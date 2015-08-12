​В Чечне построят новое здание парламента

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Новое здание парламента будет построено в Чеченской Республике.

Как передает Report, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в "Вконтакте".

"Сегодня мы приняли решение построить новое здание парламента Чеченской Республики. Оно расположится вблизи правительственного комплекса. Это позволит значительно сэкономить средства, улучшить взаимодействие между ветвями власти", - написал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что существующее здание парламента не отвечает даже минимальным требованиям.