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В Беларуси обновили список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

В Беларуси обновили список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция Беларусь актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19
В регионе
3 апреля 2021 г. 18:00
В Беларуси обновили список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

Беларусь актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила сегодня пресс-служба минздрава республики.

"С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что из перечня с 5 апреля исключаются три страны - Израиль, Португалия и Доминиканская Республика.

"После возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем, по ее данным, в перечень включена Норвегия, ранее исключенная из него, с 5 апреля после посещения этой страны придется соблюдать карантин.

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