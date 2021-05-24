В Ашхабаде состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова "Белый город Ашхабад"

Своими впечатлениями о новой книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова поделились представители дипломатического корпуса

Презентация книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова "Белый город Ашхабад", выпущенной в свет на русском языке, состоялась в Институте международных отношений МИД Туркменистана, сообщает Report.

В мероприятии, организованном по инициативе Посольства Российской Федерации, приняли участие представители МИД Туркменистана, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, руководители, профессорско-преподавательский состав, студенты столичных вузов, а также СМИ.

Выступая перед собравшимися, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов отметил, что столица нейтрального Туркменистана олицетворяет масштабные успехи, достигнутые страной за годы независимости, а также созидательную энергию туркменского народа.

Своими впечатлениями о новой книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова поделились представители дипломатического корпуса: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Александр Блохин, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, Чрезвычайный и Полномочный Посол США Мэтью Стивен Климоу, временно исполняющая обязанности Постоянного Координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Фаррух Хомиддин Шарифзода.