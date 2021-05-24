О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ашхабаде состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова "Белый город Ашхабад"

В Ашхабаде состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова "Белый город Ашхабад" Своими впечатлениями о новой книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова поделились представители дипломатического корпуса
В регионе
24 мая 2021 г. 19:00
В Ашхабаде состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова Белый город Ашхабад

Презентация книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова "Белый город Ашхабад", выпущенной в свет на русском языке, состоялась в Институте международных отношений МИД Туркменистана, сообщает Report.

В мероприятии, организованном по инициативе Посольства Российской Федерации, приняли участие представители МИД Туркменистана, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, руководители, профессорско-преподавательский состав, студенты столичных вузов, а также СМИ.

Выступая перед собравшимися, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов отметил, что столица нейтрального Туркменистана олицетворяет масштабные успехи, достигнутые страной за годы независимости, а также созидательную энергию туркменского народа.

Своими впечатлениями о новой книге Президента Гурбангулы Бердымухамедова поделились представители дипломатического корпуса: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Александр Блохин, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, Чрезвычайный и Полномочный Посол США Мэтью Стивен Климоу, временно исполняющая обязанности Постоянного Координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Фаррух Хомиддин Шарифзода.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане названо число онкологических больных
В Азербайджане названо число онкологических больных
24 мая 2021 г. 11:38
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
24 мая 2021 г. 08:30
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
22 мая 2021 г. 16:46
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
22 мая 2021 г. 15:05
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
22 мая 2021 г. 14:27
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
22 мая 2021 г. 13:33
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
22 мая 2021 г. 11:22
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
22 мая 2021 г. 07:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi