В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку российского оружия

Уголовное дело возбуждено после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия, в котором участвовала только российская компания ORSIS, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам представителя ORSIS, в мае 2019 года минобороны Армении впервые в своей истории объявило тендер на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов, и только российская компания смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, но тендер закрыли, и в компании не знают почему.

После ORSIS обращалась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему интересы компании в Армении, в итоге по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье УК Армении "халатное отношение к службе". По его словам, они уже обратились к военному атташе посольства Армении в РФ, чтобы прояснить ситуацию с тендером на поставку военной техники, в котором участвовала только их компания.

В свою очередь в военном ведомстве Армении признали факт возбуждения уголовного дела.

"По этому вопросу возбуждено уголовное дело, и вся дополнительная информация будет предоставлена по окончании работы следственных органов", - сказал РИА "Новости" представитель минобороны Армении.

Представитель компании отметил, что ORSIS, как часть группы компаний "Промтехнологии", на протяжении нескольких лет поставляла в Армению оружие, патроны, оптику, а теперь они - в черном списке поставщиков оружия для ВС Армении.