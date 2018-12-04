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    В Армении разбился боевой самолет Су-25, вылетевший из Гюмри: пилоты погибли - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/  Пропавший штурмовик Су-25 ВС Армении найден в горах недалеко от Ширакской области на северо-западе страны.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

    Оба пилота  - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян - погибли.

    *** 13:03

    Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе минобороны Армении.

    Самолет вылетел из аэропорта города Гюмри на севере Армении в 10:06, связь потеряна с 09:20.

    Ведутся поисково-спасательные работы.

    В армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года. 

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