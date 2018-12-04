В Армении разбился боевой самолет Су-25, вылетевший из Гюмри: пилоты погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Пропавший штурмовик Су-25 ВС Армении найден в горах недалеко от Ширакской области на северо-западе страны.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Оба пилота - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян - погибли.

*** 13:03

Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе минобороны Армении.

Самолет вылетел из аэропорта города Гюмри на севере Армении в 10:06, связь потеряна с 09:20.

Ведутся поисково-спасательные работы.

В армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.