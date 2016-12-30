В Армении раскрыта международная группа, незаконно отправляющая граждан этой страны в Европу

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении выявила группу, занимающуюся организацией незаконной миграции.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, согласно предварительным данным, группа лиц, имеющая хорошие связи в Армении и за рубежом, в течение 2016 года, под прикрытием туристической деятельности представила фальшивые данные о примерно 200 гражданах, получила в посольствах стран Шенгенского договора в странах пост-советского пространства визы, получив у не имеющих представления о фальсификациях граждан 2000-3500 евро.

В ходе следствия выяснилось, что в преступную группу были вовлечены состоящие на особой государственной службе должностные лица, которые за взятки обеспечивали беспрепятственный выезд граждан по визам, полученным окольными путями.

Пяти лицам предъявлены обвинения в организации незаконной миграции (статья 329.1), получении взятки (статья 311), передаче взятки (статья 312) и посредничество в передаче взятки (статья 313).