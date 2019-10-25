​В Армении похитили 13-летнюю девочку

В селе Тароник Армавирской области Армении похитили 13-летнюю девочку. 22 октября в полицию Вагаршапата поступил сигнал о том, что в селе Тароник на автомобиле похитили 13-летнюю девочку, передает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Полицейские выяснили, что 13-летняя жительница села Н.Х. была похищена на автомобиле BMW. Оказалось, что ребенка похитили 26-летний Артур Д. и его друг 24-летний Рафаэл О. Последний находился за рулем автомобиля, на котором в тот же день попал в ДТП, и оставив автомобиль на месте аварии, покинув место происшествия.

По факту подготавливаются материалы.