В Армении по делу о гибели военных при пожаре задержан офицер

В Армении по делу о пожаре в казарме, в результате которого погибли 15 военнослужащих, задержан офицер.

В Армении по делу о пожаре в казарме, в результате которого погибли 15 военнослужащих, задержан офицер.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратура страны.

Отмечается, что 30 января прокурор принял решение возбудить уголовное преследование в отношении начальника коммунально-эксплуатационной службы, начальника службы противопожарной защиты и спасательных работ N-ской воинской части Минобороны РА, майора М.С. по части 3 статьи 550 (служебная халатность, которая по неосторожности привела к смерти человека) Уголовного кодекса РА.

31 января майор М.С. был задержан.

Следствие получило достаточные доказательства того, что М.С., будучи командиром (начальником) и должностным лицом, неся ответственность за организацию противопожарной защиты, постоянную готовность группы пожарных, средств огнетушения и обучение личного состава правилам пожарной безопасности, за установку огнетушителей во всех казармах, проявил недобросовестное и халатное отношение к своим служебным обязанностям.

Он не выполнил своих обязанностей, в том числе по обеспечению инженерно-саперной роты N-ской воинской части средствами противопожарной защиты, что привело к гибели людей.