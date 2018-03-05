В Армении пьяный офицер въехал в машину, есть пострадавший

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Автомобиль отца армянского олигарха, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна попал в ДТП, причиной которого стал нетрезвый офицер.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 4 марта у принадлежащей Царукяну бензозаправочной станции на шоссе Ереван-Севан.

Согласно источнику, автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел 32-летний Эрик Петросян, сзади въехал во внедорожник Toyota Land Cruiser, которым управлял 40-летний житель села Ариндж Котайкской области Гурген Саркисян.

Внедорожник принадлежит отцу олигарха Николаю Царукяну, которого в машине в момент ДТП не было. В результате происшествия пассажир Volkswagen Валерий Казарян был госпитализирован.

К месту происшествия прибыли сотрудники отделения по расследованиям управления дорожной полиции Еревана. В ходе назначенной медэкспертизы выяснилось, что Э. Петросян находился за рулем в нетрезвом состоянии.

По факту готовятся материалы. Известно также, что Петросян служит в одной из воинских частей минобороны Армении.