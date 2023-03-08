Тысячи противников закона об иноагентах вновь собрались в Тбилиси, есть задержанные

Члены оппозиционных партий, представители неправительственных организаций и простые граждане вновь заполнили площадь перед парламентом Грузии, протестуя против принятия законопроекта об иностранных агентах.
Как передает Report, об этом сообщает "Спутник – Грузия".
Отмечается, что сегодня правоохранители задержали еще 10 протестующих.
Напомним, что во время акций протеста, прошедших 7 марта, произошли столкновения с полицией. По информации МВД страны, в административном порядке задержаны 66 человек.