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Тысячи противников закона об иноагентах вновь собрались в Тбилиси, есть задержанные

Тысячи противников закона об иноагентах вновь собрались в Тбилиси, есть задержанные Члены оппозиционных партий, представители неправительственных организаций и простые граждане вновь заполнили площадь перед парламентом Грузии, протестуя против принятия законопроекта об иностранных агентах.
В регионе
8 марта 2023 г. 21:48
Тысячи противников закона об иноагентах вновь собрались в Тбилиси, есть задержанные

Члены оппозиционных партий, представители неправительственных организаций и простые граждане вновь заполнили площадь перед парламентом Грузии, протестуя против принятия законопроекта об иностранных агентах.

Как передает Report, об этом сообщает "Спутник – Грузия".

Отмечается, что сегодня правоохранители задержали еще 10 протестующих.

Напомним, что во время акций протеста, прошедших 7 марта, произошли столкновения с полицией. По информации МВД страны, в административном порядке задержаны 66 человек.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin qarşısında yürüşə cəhd olub, saxlanılanlar var

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