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Тяжелое ДТП в Луганской области, погибли шесть человек

Тяжелое ДТП в Луганской области, погибли шесть человек Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-343 Луганск-Лисичанск в оккупированной части Луганской области Украины.
В регионе
21 апреля 2024 г. 01:17
Тяжелое ДТП в Луганской области, погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-343 Луганск-Лисичанск в оккупированной части Луганской области Украины.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила прокуратура т.н "Луганской Народной Республики".

"20 апреля 2024 года около 16:40 часов (17:40 – бакинское) на участке автомобильной дороги Р-343 Луганск - Лисичанск водитель Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, еще один пассажир УАЗа в тяжелом состоянии направлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Авария произошла в районе поселка Желобок Славяносербского района.

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Версия на азербайджанском языке Luqansk vilayətində ağır yol qəzasında 6 nəfər ölüb

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