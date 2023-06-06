Туркмено-иранский бизнес-форум пройдет в Мешхеде 17 июня

Проведение очередного туркмено-иранского бизнес-форума с участием предпринимательских структур двух стран намечено на 17 июня в Мешхеде.

Проведение очередного туркмено-иранского бизнес-форума с участием предпринимательских структур двух стран намечено на 17 июня в Мешхеде.

Как передает Report, организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Мешхеда и межправительственная туркмено-иранская комиссия по экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что сам форум будет нацелен на активизацию бизнес-диалога между двумя соседними республиками.

Последний подобный форум проходил в феврале этого года. Тогда бизнес-сообщества встретились на территории Торгово-промышленной палаты Туркменистана в Ашхабаде.

В ходе встречи представители деловых кругов двух государств провели двусторонние консультации по выводу отношений на качественно новый уровень взаимодействия.