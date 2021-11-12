О нас
Report Georgia
Аудио новости

Turkish Airlines отказывается брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран

Turkish Airlines отказывается брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран Авиакомпания Turkish Airlines на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Беларуси.
В регионе
12 ноября 2021 г. 12:03
Turkish Airlines отказывается брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран

Авиакомпания Turkish Airlines на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Беларуси.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В Евросоюзе считают, что руководство Беларуси намеренно привлекает в свою страну мигрантов из стран Ближнего Востока с тем, чтобы потом направлять их на границу с ЕС.

За текущий год польские пограничники предотвратили около 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу. В связи с этим, несколько стран Евросоюза в Совбезе ООН запросили провести заседание по ситуации на границе.

Между тем, авиакомпания "Белавиа" заявила, что с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.

В сообщении компании говорится о том, что пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
10 ноября 2021 г. 17:07
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
10 ноября 2021 г. 15:14
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
10 ноября 2021 г. 10:37
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
9 ноября 2021 г. 12:01
Министры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
9 ноября 2021 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
9 ноября 2021 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi