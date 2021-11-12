Turkish Airlines отказывается брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран

Авиакомпания Turkish Airlines на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Беларуси.

Авиакомпания Turkish Airlines на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Беларуси.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В Евросоюзе считают, что руководство Беларуси намеренно привлекает в свою страну мигрантов из стран Ближнего Востока с тем, чтобы потом направлять их на границу с ЕС.

За текущий год польские пограничники предотвратили около 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу. В связи с этим, несколько стран Евросоюза в Совбезе ООН запросили провести заседание по ситуации на границе.

Между тем, авиакомпания "Белавиа" заявила, что с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.

В сообщении компании говорится о том, что пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.