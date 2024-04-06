Турецкий омбудсмен планирует поехать в Россию, чтобы посетить украинских пленных

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч планирует поехать в Россию и посетить украинских пленных.

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч планирует поехать в Россию и посетить украинских пленных.

Как передает Report , об этом он заявил в интервью "Укринформ".

Малкоч отметил, что посетит места содержания военнопленных в РФ вместе с российской "омбудсвумен", если "будет такая возможность и необходимые разрешения".

"Планируем встретиться с семьями российских пленных в Украине, увидеть украинских пленных в России, выслушать их, исследовать, соответствует ли обращение с пленными международному праву", - подчеркнул он.

По его словам, главной целью визита является "проложить путь к обмену пленными".

Также он отметил, что омбудсмены не могут остановить войну, однако могут многое сделать для женщин, детей и пленных.

В свою очередь в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили, что на прошлой неделе Малкоч посетил Украину. Его пригласил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Мы хотим, чтобы турецкая сторона подняла вопрос по смешанным медицинским комиссиям. Ведь Украина их создала и стремится, чтобы соответствующие комиссии были созданы и в РФ", - отмечал тогда Лубинец.