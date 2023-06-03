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Турецкий лидер поблагодарил президента Азербайджана за участие в церемонии

Турецкий лидер поблагодарил президента Азербайджана за участие в церемонии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за участие в церемонии начала исполнения полномочий главы государства в Анкаре.
В регионе
3 июня 2023 г. 19:23
Турецкий лидер поблагодарил президента Азербайджана за участие в церемонии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за участие в церемонии начала исполнения полномочий главы государства в Анкаре.

Как передает корреспондент Report, президент Турции сказал: "Дорогой брат, президент Азербайджана, добро пожаловать. Спасибо за участие".

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил признательность присутствующим на церемонии главам государств Узбекистана, Венесуэлы, Турецкой Республики Северного Кипра, Казахстана, Кыргызстана и других стран, а также премьер-министру Пакистана и Генеральному секретарю НАТО.

"Выражаю особую благодарность всем, кто принимает участие в церемонии", - добавил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri mərasimə qatılan Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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