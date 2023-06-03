Турецкий лидер поблагодарил президента Азербайджана за участие в церемонии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за участие в церемонии начала исполнения полномочий главы государства в Анкаре.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за участие в церемонии начала исполнения полномочий главы государства в Анкаре.

Как передает корреспондент Report , президент Турции сказал: "Дорогой брат, президент Азербайджана, добро пожаловать. Спасибо за участие".

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил признательность присутствующим на церемонии главам государств Узбекистана, Венесуэлы, Турецкой Республики Северного Кипра, Казахстана, Кыргызстана и других стран, а также премьер-министру Пакистана и Генеральному секретарю НАТО.

"Выражаю особую благодарность всем, кто принимает участие в церемонии", - добавил турецкий лидер.