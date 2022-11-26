Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Ирака

В зоне проведения операции ВС Турции "Коготь-меч" (Pençe-Kilit) на севере Ирака нейтрализованы 7 боевиков террористической организации PKK.

В зоне проведения операции ВС Турции "Коготь-меч" (Pençe-Kilit) на севере Ирака нейтрализованы 7 боевиков террористической организации PKK.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом в субботу, 26 ноября сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В рамках операции, продолжающейся в трех районах севере Ирака с апреля текущего года, ликвидированы сотни боевиков.

В ведомстве подчеркнул решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом во имя защиты рубежей Турции и обеспечения безопасности турецкого народа.