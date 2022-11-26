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Хулуси Акар: Наземная операция в Сирии будет проведена как можно скорее

Хулуси Акар: Наземная операция в Сирии будет проведена как можно скорее Наземная операция ВС Турции в Сирии начнется как можно скорее.
В регионе
26 ноября 2022 г. 12:03
Хулуси Акар: Наземная операция в Сирии будет проведена как можно скорее

Наземная операция ВС Турции в Сирии начнется как можно скорее.

Как передает Report, об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на доклад главы Минобороны Хулуси Акара.

Издание сообщает, что 25 ноября состоялось заседание правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи была борьба с терроризмом. С докладами выступили министр национальной обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Отмечается, что в докладе Акара было заявлено, что наземная операция будет проведена "как можно скорее", и что не удалось получить "желаемую поддержку, как от России, так и от США в отношении воздушной операции "Коготь-меч" на севере Сирии". Министр заверил, что несмотря на это, воздушная операция прошла успешно.

20 ноября Минобороны Турции объявило о начале операции "Коготь-меч". Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября.

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