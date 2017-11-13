Турция направила спасателей в зону землетрясения в Ираке

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Поисково-спасательные команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) будут направлены в зону землетрясения в Ираке, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Вице-премьер Реджеп Акдаг сообщил, что 70 сотрудников AFAD готовы к отправке на восток Ирака.

По его словам, МИД Турции определяет аэропорт, в котором предположительно совершит посадку грузовой самолет ВВС Турции со спасателями.

От имени правительства Турции, Акдаг выразил соболезнования семьям погибших и раненых, всему иракскому народу.

Акдаг отметил также, что политические процессы в регионе, в том числе напряженность, связанная с проведением антиконституционного референдума на севере Ирака, не могут считаться причиной для отказа от отправки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы.

Тем временем, еще одна группа из 30 спасателей прибыла на границу Турции с Ираком.

Колонна из пяти автомобилей со спасателями выехала ночью из турецкой провинции Диярбакыр и к утру достигла КПП "Хабур".

По линии Общества Красного полумесяца Турции в зону землетрясения в Ираке будут отправлены 3 тыс. палаток.