Тридцати гражданам Грузии было отказано во въезде в Израиль

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Тридцати грузинским гражданам было отказано во въезде в Израиль.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил близкий одного из них Шота Карцивадзе.

"Они никакого преступления не совершали. В тюрьме - люди всех категорий. Другой информацией не обладаю. Минувшей ночью, я связался с послом Грузии в Израиле и объяснил положение. Он сказал, что такие ситуации происходят, однако случаи задержаний не фиксировались. Я попросил посла о помощи, предоставил ему контакты. Он сказал - осведомлюсь, однако до этого времени он со мной не связывался", - заявил Шота Карцивадзе.

В министерстве иностранных дел Грузии же заявляют, что согласно информации, полученной от службы по охране границы Израиля, грузинские граждане, которым было отказано во въезде в Израиль, переведены в депортационное учреждение и возращение их в Грузию планируется на 26 января.