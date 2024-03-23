Теракт в "Крокус Сити Холле": Что известно о нападавших?

Кто совершил теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области России, пока неизвестно.

Кто совершил теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области России, пока неизвестно.

Как передает Report, пока неясно, кто они, каковы их мотивы и где они сейчас находятся.

Очевидцы описывают их как "людей в коричневой одежде" - "то ли жилет, то ли камуфляж". Никто из очевидцев пока не уточнил, сколько именно было человек. Один мужчина сказал, что нападавшие ничего не выкрикивали. Также - что на них не было масок. Хотя другой очевидец сказал, что лица нападавших были закрыты платками, из-под которых виднелись бороды.

По видео, которые появились после нападения на "Крокус", можно судить, что нападавших было как минимум трое.

Позднее Baza сообщала, что правоохранительные органы ищут "четверых мужчин в камуфлированной одежде", которые могли скрыться с места преступления.

Позднее государственное агентство "РИА Новости" опубликовало фотографию белого автомобиля Renault Symbol, на котором стояли регистрационные номера Тверской области.

"Новая газета Европа" идентифицировала предпоследнего владельца автомобиля. 24-летний мужчина заявил, что "примерно неделю назад" продал машину брату своей жены, который в свою очередь заявил, что машина нужна его другу.

Российские СМИ установили, что машина была перекрашена - изначально она черного цвета.

Удалось получить фотографию этого автомобиля, попавшего на дорожную камеру. В машине были видны двое мужчин, но хотя бы приблизительно разглядеть черты лица можно только у одного - он в кепке, но видно, что волосы темного цвета, в одежде, чем-то напоминающей камуфляж, вероятно, с щетиной. Имеют ли эти люди какое-либо отношение к нападению на "Крокус" - непонятно.

Позже появилась информация, что силовики ищут второй автомобиль - Renault Fluence серого цвета.

Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

"Коммерсант" со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что у нападавших была военная или страйкбольная подготовка.

Несколько анонимных телеграм-каналов написали, что террористов "заметили" в Брянской области, и одного из них якобы удалось убить. Но мы не можем подтвердить эту информацию.

Официальные российские органы хранят молчание по этому вопросу.