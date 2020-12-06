О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тер-Петросян предупредил об опасности кровопролития в Армении

Тер-Петросян предупредил об опасности кровопролития в Армении Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал некоторые акценты из вчерашнего выступления оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна на митинге.
В регионе
6 декабря 2020 г. 21:57
Тер-Петросян предупредил об опасности кровопролития в Армении

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал некоторые акценты из вчерашнего выступления оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна на митинге.

Как передает Report, об этом сообщает ilur.am.

В.Манукян заявил, что чем раньше премьер Н.Пашинян уйдет в отставку, тем лучше для него. И если оппозиционное движение не победит, то разъяренный народ растерзает Пашиняна. По мнению Тер-Петросяна, этот пассаж из уст оппозиционного политика крайне опасен и чреват насилием и гражданской войной.

"Если бы это были просто слова, то не было бы особого повода для беспокойства. Но окружение резиденции премьера со стороны многотысячной толпы сторонников Манукяна – не что иное, как нескрываемая готовность к насилию", - говорится в заявлении Тер-Петросяна.

Не менее опасной он считает и позицию премьера. Риторика и поведение последнего свидетельствуют о его нежелании уйти и готовности к конфронтации. По словам Тер-Петросяна, если обе стороны настроены решительно, то конфликт неизбежен.

У обоих есть большой опыт "штурма" парламента – у Манукяна в 1996 году, у Пашинянa - в 2018-ом. Но если в 2018 году Республиканская партия уступила власть Пашиняну, то сегодня очевидно, что действующий премьер ни малейшей готовности не проявляет к аналогичному шагу, констатирует политик.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Levon Ter-Petrosyan ölkədə qanlı qarşıdurma olacağını bəyan etdi

Новости партнеров

Самое важное

Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
5 декабря 2020 г. 16:43
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
5 декабря 2020 г. 16:11
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
5 декабря 2020 г. 13:48
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
4 декабря 2020 г. 17:40
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
4 декабря 2020 г. 17:28
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Песков: Принадлежность Нагорного Карабаха определена резолюциями Совбеза ООН
Песков: Принадлежность Нагорного Карабаха определена резолюциями Совбеза ООН
4 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания
В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания
4 декабря 2020 г. 12:18
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память шехидов
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память шехидов
4 декабря 2020 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi