Тер-Петросян предупредил об опасности кровопролития в Армении

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал некоторые акценты из вчерашнего выступления оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна на митинге.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал некоторые акценты из вчерашнего выступления оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна на митинге.

Как передает Report, об этом сообщает ilur.am.

В.Манукян заявил, что чем раньше премьер Н.Пашинян уйдет в отставку, тем лучше для него. И если оппозиционное движение не победит, то разъяренный народ растерзает Пашиняна. По мнению Тер-Петросяна, этот пассаж из уст оппозиционного политика крайне опасен и чреват насилием и гражданской войной.

"Если бы это были просто слова, то не было бы особого повода для беспокойства. Но окружение резиденции премьера со стороны многотысячной толпы сторонников Манукяна – не что иное, как нескрываемая готовность к насилию", - говорится в заявлении Тер-Петросяна.

Не менее опасной он считает и позицию премьера. Риторика и поведение последнего свидетельствуют о его нежелании уйти и готовности к конфронтации. По словам Тер-Петросяна, если обе стороны настроены решительно, то конфликт неизбежен.

У обоих есть большой опыт "штурма" парламента – у Манукяна в 1996 году, у Пашинянa - в 2018-ом. Но если в 2018 году Республиканская партия уступила власть Пашиняну, то сегодня очевидно, что действующий премьер ни малейшей готовности не проявляет к аналогичному шагу, констатирует политик.