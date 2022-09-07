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Тела девяти погибших на Ключевском вулкане эвакуировали

Тела девяти погибших на Ключевском вулкане эвакуировали На Камчатке завершили эвакуацию тел погибших туристов и гида со склона вулкана Ключевская сопка.
В регионе
7 сентября 2022 г. 10:00
Тела девяти погибших на Ключевском вулкане эвакуировали

На Камчатке завершили эвакуацию тел погибших туристов и гида со склона вулкана Ключевская сопка.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский. Спасатели, которые эвакуировали тела с высоты 4 158 м, также доставлены в поселок.

"Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты... в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции. Сегодня тела погибших будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы",— уточнил он.

30 августа группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан, все они погибли. СКР по Камчатскому краю возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Версия на английском языке Bodies of 9 hikers evacuated from volcano in Kamchatka

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