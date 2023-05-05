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Сулейман Сойлу: Президент Турции объединил Восток и Запад

Сулейман Сойлу: Президент Турции объединил Восток и Запад Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объединил Восток и Запад.
В регионе
5 мая 2023 г. 16:45
Сулейман Сойлу: Президент Турции объединил Восток и Запад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объединил Восток и Запад.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу во время выступления в Стамбуле.

По его словам, турецкий народ всегда поддерживал Эрдогана: "Именно благодаря поддержке народа мы одолели Запад".

Министр подчеркнул, что Турция нанесла тяжелый удар по террористам с помощью таких операций, как "Источник мира" и "Щит Евфрата": "Мы годами очищаем от террористов Сирию и север Ирака, а также обеспечиваем безопасность местного населения".

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu: "Türkiyə Prezidenti Şərqlə Qərbi bir araya gətirdi"

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