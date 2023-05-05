Сулейман Сойлу: Президент Турции объединил Восток и Запад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объединил Восток и Запад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объединил Восток и Запад.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу во время выступления в Стамбуле.

По его словам, турецкий народ всегда поддерживал Эрдогана: "Именно благодаря поддержке народа мы одолели Запад".

Министр подчеркнул, что Турция нанесла тяжелый удар по террористам с помощью таких операций, как "Источник мира" и "Щит Евфрата": "Мы годами очищаем от террористов Сирию и север Ирака, а также обеспечиваем безопасность местного населения".