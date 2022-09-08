Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе прибыл в Ереван

Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер прибыл в Ереван.

Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер прибыл в Ереван.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает посольство США в Армении.

Ранее замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что Рикер посетит на этой неделе страны Южного Кавказа.

Диппредставительство отмечает, что визит Рикера продлится до 10 сентября. Посол проведет встречи с представителями правительства Армении для обсуждения хода нормализации армяно-азербайджанских отношений в целях достижения продолжительного и прочного мира, а также урегулирования армяно-турецких связей.

Он посетит Азербайджан на этой неделе.