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    ​США окажут Грузии военную помощь на 20 млн. долларов

    Министр обороны США Эштон Картер провел встречу со своей грузинской коллегой Тинатин Хидашели

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В этом году США окажут Грузии военную помощь еще на сумму 20 млн. долларов в рамках программы "Усиления гарантий союзникам". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

    18 августа министр обороны США Эштон Картер провел встречу со своей грузинской коллегой Тинатин Хидашели в рамках ее визита в Вашингтон.

    "Министр Картер подтвердил намерение США продолжать сотрудничество с Грузией, включая ежегодные двусторонние и многосторонние учения и тренинги", — заявил Кук.

    Также глава Пентагона подтвердил курс на развитие сотрудничества с Тбилиси в формате комиссии Грузия-НАТО.

    Прошедшая встреча стала первой для министров после назначения Хидашели на пост главы грузинского оборонного ведомства.

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