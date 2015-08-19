​США окажут Грузии военную помощь на 20 млн. долларов

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В этом году США окажут Грузии военную помощь еще на сумму 20 млн. долларов в рамках программы "Усиления гарантий союзникам". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

18 августа министр обороны США Эштон Картер провел встречу со своей грузинской коллегой Тинатин Хидашели в рамках ее визита в Вашингтон.

"Министр Картер подтвердил намерение США продолжать сотрудничество с Грузией, включая ежегодные двусторонние и многосторонние учения и тренинги", — заявил Кук.

Также глава Пентагона подтвердил курс на развитие сотрудничества с Тбилиси в формате комиссии Грузия-НАТО.

Прошедшая встреча стала первой для министров после назначения Хидашели на пост главы грузинского оборонного ведомства.