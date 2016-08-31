США назначили награду за командира таджикского ОМОНа, перешедшего на сторону ИГ

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Госдеп США назначил награду в 3 миллиона долларов за информацию о точном местонахождении экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, перешедшего на сторону группировки "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил помощник заместителя госсекретаря США по вопросам безопасности Курт Райс.

По словам американского дипломата, Гулмурод Халимов внесен госдепом США в список особо опасных террористов.

Командир ОМОН МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов исчез в конце апреля прошлого года, а спустя месяц сообщил о своем присоединении к боевикам "Исламского государства". Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано в социальных сетях.

41-летний Халимов является профессиональным снайпером, он проходил военную подготовку в войсках специального назначения в России и США, служил в президентской гвардии Таджикистана, участвовал в военных операциях против сил оппозиции на востоке страны, в Раштской долине в 2009 году и в Хороге в 2012 году.

В Таджикистане в отношении беглого командира возбуждено уголовное дело по трем уголовным статьям, он объявлен в международный розыск.