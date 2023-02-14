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Спасатели МЧС России покинут территорию Турции и Сирии

Спасатели МЧС России покинут территорию Турции и Сирии Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны бедствия.
В регионе
14 февраля 2023 г. 12:41
Спасатели МЧС России покинут территорию Турции и Сирии

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны бедствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.

Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России", - сказал он.

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Версия на английском языке Russian rescuers to leave Türkiye, Syria

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