Спасатели МЧС России покинут территорию Турции и Сирии

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны бедствия.

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны бедствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.

Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России", - сказал он.