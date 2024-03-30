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СМИ: Турция может сократить закупки F-16 у США

СМИ: Турция может сократить закупки F-16 у США Турция может сократить объемы закупок американских истребителей F-16 из-за развития проекта ее собственного национального боевого самолета KAAN.
В регионе
30 марта 2024 г. 14:25
СМИ: Турция может сократить закупки F-16 у США

Турция может сократить объемы закупок американских истребителей F-16 из-за развития проекта ее собственного национального боевого самолета KAAN.

Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.

Насколько сильным может быть сокращение, не уточняется.

Ранее Анкара запросила у Вашингтона 40 новых F-16 Block-70 и модернизацию 79 имеющихся у нее истребителей.

Турция хотела купить F-16 у США еще с 2021 года. Планируется, что после приобретения она выведет из эксплуатации старые истребители F-4 Phantom. В феврале Конгресс США одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16.

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