СМИ: шесть политических партий проходят в Мажилис Казахстана

Озвучены первые результаты exit poll на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.
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Народно-демократическая партия "Ауыл" набрала 10,52% голосов, партия Respublica – 8,9%, Народная партия Казахстана – 6,25%, партия зеленых "Байтак" – 3,22%, Демократическая партия "Ак жол" – 7,87%, Общенациональная социал-демократическая партия – 5,31%.
Согласно результатам экзитполов, явка составила 53,25%.
Опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 124 - в городах, 76 - в селах. Всего в опросе участвовали 30 тысяч избирателей.
Сообщается, что 4,47% избирателей проголосовали "Против всех".