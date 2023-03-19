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СМИ: шесть политических партий проходят в Мажилис Казахстана

СМИ: шесть политических партий проходят в Мажилис Казахстана Озвучены первые результаты exit poll на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.
В регионе
19 марта 2023 г. 22:17
СМИ: шесть политических партий проходят в Мажилис Казахстана

Озвучены первые результаты exit poll на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Казинформ", по данным Института Евразийской интеграции, большинство голосов набрала крупнейшая партия страны "Аманат" - 53,46%.

Народно-демократическая партия "Ауыл" набрала 10,52% голосов, партия Respublica – 8,9%, Народная партия Казахстана – 6,25%, партия зеленых "Байтак" – 3,22%, Демократическая партия "Ак жол" – 7,87%, Общенациональная социал-демократическая партия – 5,31%.

Согласно результатам экзитполов, явка составила 53,25%.

Опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 124 - в городах, 76 - в селах. Всего в опросе участвовали 30 тысяч избирателей.

Сообщается, что 4,47% избирателей проголосовали "Против всех".

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Версия на азербайджанском языке “Exit-poll”: Qazaxıstan parlamentinə altı partiya daxil olur

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