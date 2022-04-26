СМИ: Партию Саакашвили возглавит экс-президент Грузии

Возглавлявший Грузию в 2013-2018 гг. Георгий Маргвелашвили станет председателем оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Возглавлявший Грузию в 2013-2018 гг. Георгий Маргвелашвили станет председателем оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил телеканал Rustavi 2.

Предложение возглавить партию поступило Г.Маргвелашвили от лидера партии Михаила Саакашвили, и ЕНД уже приняла соответствующее решение.

Экс-президент данную информацию пока не опроверг и не подтвердил.

Основанная М.Саакашвили в 2001 году ЕНД считается главной оппозиционной партией Грузии. Председателем партии в 2017-2020 годах был экс-глава МИД Григол Вашадзе (2008-2012). С декабря 2020 года партию возглавляет Ника Мелия.