СМИ: Из села Талыш 370 армян уехали в Армению

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 90 cемей, проживавших в селе Талыш на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, переселились в Армению. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил координатор талышской общины Слава Баюнц.

По его словам, для решения их проблем направлены письма в правительство.

"До 20-го апреля никто ничего не предпринимал для решения социальных и бытовых нужд талышцев. Нам нужен кров, пособия, нужно перевести в Армению пенсии, устроиться на работу. Они оставили в Талыше нажитое имущество, зачастую заложенное в банке под кредит на весенний сев", - сказал он.

Как отметил С. Баюнц, сейчас 12 семей живут у родственников в Ереване, остальные – в различных марзах: "Они согласны жить где угодно, лишь бы им предоставили кров".

Он отметил, что после возобновления режима прекращения огня село Талыш покинули 370 армян.