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    ​СМИ: Глава МИД Ирана предложил провести встречу с участием России и Турции по Сирии

    Источники сообщил о возможном визите Эрдогана в Тегеран через несколько недель

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил организовать трехстороннюю встречу при участии Турции, России и Ирана для обсуждения путей урегулирования сирийского кризиса в интересах стран региона. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание al-Hayat.

    В пятницу Зариф во главе делегации с официальным визитом посетил Анкару, где встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом.

    Во время визита иранской делегации стороны пообещали укреплять политическое сотрудничество и подчеркнули, что приоритетом для Анкары и Тегерана является сохранение "единства" Сирии и препятствование образованию сепаратистских курдских территорий, отмечает издание.

    Кроме того, источники сообщили о возможном визите Эрдогана в Тегеран через несколько недель.

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