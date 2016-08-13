​СМИ: Глава МИД Ирана предложил провести встречу с участием России и Турции по Сирии

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил организовать трехстороннюю встречу при участии Турции, России и Ирана для обсуждения путей урегулирования сирийского кризиса в интересах стран региона. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание al-Hayat.

В пятницу Зариф во главе делегации с официальным визитом посетил Анкару, где встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом.

Во время визита иранской делегации стороны пообещали укреплять политическое сотрудничество и подчеркнули, что приоритетом для Анкары и Тегерана является сохранение "единства" Сирии и препятствование образованию сепаратистских курдских территорий, отмечает издание.

Кроме того, источники сообщили о возможном визите Эрдогана в Тегеран через несколько недель.