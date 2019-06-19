​Сильные дожди привели к последствиям в Тбилиси

Начавшиеся минувшей ночью сильные дожди в столице Грузии, Тбилиси, привели к некоторым последствиям в городе.

Как сообщает грузинское бюро Report, от жителей столицы в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии поступило более 60 обращений в связи с проблемами, вызванными нестабильной погодой.

В результате проливных дождей в Тбилиси были затоплены первые этажи нескольких жилых домов и подземные парковки. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии и сотрудники коммунальных услуг принимают меры для устранения вызванных ливнем проблем.

Ожидается, что нестабильные погодные условия в Грузии, сопровождающиеся проливным дождем и ветром, продлятся до 21 июня.