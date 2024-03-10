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Сегодня граждане РФ в Азербайджане смогут досрочно проголосовать на выборах президента

Сегодня граждане РФ в Азербайджане смогут досрочно проголосовать на выборах президента Граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Азербайджана вдалеке от Баку, могут принять участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ сегодня во втором самом крупном городе республики - Гяндже.
В регионе
10 марта 2024 г. 08:55
Сегодня граждане РФ в Азербайджане смогут досрочно проголосовать на выборах президента

Граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Азербайджана вдалеке от Баку, могут принять участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ сегодня во втором самом крупном городе республики - Гяндже.

Как передает Report, об этом сообщило посольство РФ в Азербайджане.

"Для удобства граждан Российской Федерации, находящихся на значительном удалении от столичного региона, предусмотрена возможность досрочного голосования в Гяндже. Проголосовать можно будет 10 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 (бакинское время) в здании городской администрации", - говорится в заявлении.

17 марта в Азербайджане будет действовать один избирательный участок, который откроется в помещении консульского отдела посольства РФ в Баку.

Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 по бакинскому времени. Принять участие в нем можно, предъявив действующий заграничный или внутренний паспорт, отметили в посольстве.

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