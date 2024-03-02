Санкт-Петербург подвергся атаке дрона

Утром 2 марта, беспилотник, по предварительной информации, стал причиной взрыва в доме на Пискаревском проспекте в Петербурге.

Утром 2 марта, беспилотник, по предварительной информации, стал причиной взрыва в доме на Пискаревском проспекте в Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, незадолго до взрыва они услышали звук мотора в небе. Через несколько минут люди увидели яркую вспышку, за которой последовал похожий на взрыв звук.

По неподтвержденным данным, рядом с одним из домов на Пискаревском проспекте упали обломки дрона.

"Сейчас на месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет", - говорится в публикации.