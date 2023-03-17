Санду назвала целью Молдовы вступление в ЕС до 2030 года

Молдова должна стать членом Европейского союза до 2030 года.

Молдова должна стать членом Европейского союза до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в пятницу, выступая с обращением к парламенту, посвященном процессу европейской интеграции.

"В 2030 году Молдавия должна стать членом ЕС. Сегодня у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка стран ЕС. Молдаване выбрали европейский путь, но как быстро мы попадем в ЕС, зависит только от нас", - сказала она.

Глава государства призвала все политические силы поддержать вступление Молдовы в Евросоюз и сделать это безоговорочно. "Какая идеология останавливает вас признать то, что другого пути нет? Куда нас завел поиск других путей? СНГ, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, вариант "и с одними, и с другими" никуда нас не привел", - заявила Санду.

"Вместе мы заслужили уважение свободных и могущественных стран мира, и я уверяю вас, что мир и демократия в нашей стране будут защищены. Президент Клаус Йоханнис твердо заявил, что Румыния ни при каких обстоятельствах не откажется от поддержки Молдовы. У нас есть гарантированная поддержка Румынии, и США, и стран-членов ЕС", - сказала президент.

В начале марта прошлого года Санду подписала заявку о вступлении Молдовы в Евросоюз. На саммите в Брюсселе 23 июня 2022 г. Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. При этом Европейская комиссия девять рекомендаций, которые необходимо выполнить для начала переговоров о вступлении.