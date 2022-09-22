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Самолет, на котором Жапаров летал в Нью-Йорк, хотят приобрести в лизинг

Самолет, на котором Жапаров летал в Нью-Йорк, хотят приобрести в лизинг Самолет бизнес-класса, на котором делегация во главе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым летала в Нью-Йорк, хотят приобрести в лизинг.
В регионе
22 сентября 2022 г. 10:59
Самолет, на котором Жапаров летал в Нью-Йорк, хотят приобрести в лизинг

Самолет бизнес-класса, на котором делегация во главе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым летала в Нью-Йорк, хотят приобрести в лизинг.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Ранее появилась информация о том, что полет в США и обратно обошелся бюджету Кыргызстана в 200 тыс. евро.

По словам пресс-секретаря, делегация летала на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк на самолете Bombardier Global Express XRS бесплатно — в тестовом режиме. Кыргызская сторона оплатила только расходы на горючее.

Султанбаев напомнил, что в начале года сообщал, что власти купят самолет, который будет бортом № 1.

"Если кыргызскую сторону все устраивает, то есть предварительное соглашение о приобретении этого самолета в лизинг. Воздушное судно будет бортом № 1 для поездок небольших делегаций за рубеж. Но окончательное решение еще не принято", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Жапарова утверждает, что совершать полеты на этом самолете экономнее, чем на нынешнем борте № 1 — ТУ-154.

"Мало того что ТУ-154 потребляет много горючего, так он еще и не долетит до Европы и Америки. Он устарел, и срок эксплуатации тоже закончился", — добавил он.

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