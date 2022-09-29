Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Турцию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в город Бурса на северо-западе Турции.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в город Бурса на северо-западе Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

С. Жапаров примет участие в церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников, которое состоится сегодня вечером в городе Изник. В церемонии открытия Игр примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Спортсмены испытают удачу в состязаниях по борьбе, конному спорту и стрельбе из лука.

В Играх примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 102 стран.