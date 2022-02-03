Саакашвили в тюрьме написал тезисы экономического развития Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, обнародовал в соцсетях тезисы своего видения экономического развития страны.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, обнародовал в соцсетях тезисы своего видения экономического развития страны.

Как передает Report, экс-президент пишет, что в последние 10 лет, когда к власти пришла партия "Грузинская мечта", социальная и экономическая ситуация в Грузии крайне ухудшилась.

"Мы потеряли драгоценные годы, когда экономика не развивалась, а, наоборот, сильно сокращалась. В итоге нищета, высокие цены на транспорт, продукты и лекарства, огромные коммунальные платежи, сотни тысяч наших граждан в поисках работы уехали в другие страны", - отмечает Саакашвили.

Он считает, что Грузия должна быть страной низких налогов, защищенной частной собственности и эффективной малочисленной бюрократии.

Саакашвили предлагает ввести закон, по которому лицам, чье имущество превышает 5% ВВП страны, следует запретить заниматься политической деятельностью.

По его словам, сегодня государственный сектор является основным тормозом экономического роста. "Большая часть государственных услуг должна перейти на цифровое управление. Это означает снижение зависимости от решений бюрократов, ускорение бизнес-процессов", - пишет Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси.