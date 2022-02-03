О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саакашвили в тюрьме написал тезисы экономического развития Грузии

Саакашвили в тюрьме написал тезисы экономического развития Грузии Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, обнародовал в соцсетях тезисы своего видения экономического развития страны.
В регионе
3 февраля 2022 г. 13:36
Саакашвили в тюрьме написал тезисы экономического развития Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, обнародовал в соцсетях тезисы своего видения экономического развития страны.

Как передает Report, экс-президент пишет, что в последние 10 лет, когда к власти пришла партия "Грузинская мечта", социальная и экономическая ситуация в Грузии крайне ухудшилась.

"Мы потеряли драгоценные годы, когда экономика не развивалась, а, наоборот, сильно сокращалась. В итоге нищета, высокие цены на транспорт, продукты и лекарства, огромные коммунальные платежи, сотни тысяч наших граждан в поисках работы уехали в другие страны", - отмечает Саакашвили.

Он считает, что Грузия должна быть страной низких налогов, защищенной частной собственности и эффективной малочисленной бюрократии.

Саакашвили предлагает ввести закон, по которому лицам, чье имущество превышает 5% ВВП страны, следует запретить заниматься политической деятельностью.

По его словам, сегодня государственный сектор является основным тормозом экономического роста. "Большая часть государственных услуг должна перейти на цифровое управление. Это означает снижение зависимости от решений бюрократов, ускорение бизнес-процессов", - пишет Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Директор Гянджинского театра: Мы откроем сезон в новом здании постановкой Джавад хан
ФотоДиректор Гянджинского театра: Мы откроем сезон в новом здании постановкой "Джавад хан"
3 февраля 2022 г. 12:35
Plinacro: Южный газовый коридор способствует низкоуглеродной политике ЕС
Plinacro: Южный газовый коридор способствует низкоуглеродной политике ЕС
2 февраля 2022 г. 17:04
В Азербайджане запретили продажу некоторых БАДов
В Азербайджане запретили продажу некоторых БАДов
2 февраля 2022 г. 14:44
Началась подготовка проекта Невидимые герои-2
Началась подготовка проекта "Невидимые герои-2"
2 февраля 2022 г. 14:22
Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне
Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне
2 февраля 2022 г. 14:05
США признают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы
США признают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы
2 февраля 2022 г. 12:09
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
1 февраля 2022 г. 19:29
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
1 февраля 2022 г. 17:55
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
1 февраля 2022 г. 14:52
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi