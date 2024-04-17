Россия высылает одного сотрудника посольства Эстонии в Москве

Временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер была вызвана в МИД, ей заявлено о высылке одного сотрудника эстонского посольства в качестве ответной меры.

Временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер была вызвана в МИД, ей заявлено о высылке одного сотрудника эстонского посольства в качестве ответной меры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что ее враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ", - указали в министерстве.

Кроме того, ей был выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта персоной нон грата без каких-либо оснований дипломата посольства РФ в Таллине.

19 марта эстонская газета Postimees со ссылкой на МИД страны сообщила, что сотрудник посольства РФ объявлен персоной нон грата. По данным газеты, Таллин заявил о действиях Москвы, которые якобы направлены против независимости и суверенитета республики. В МИД РФ тогда пообещали принять ответные меры.