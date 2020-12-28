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Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

Россия вышлет помощника болгарского военного атташе Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова
В регионе
28 декабря 2020 г. 17:36
Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова, он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявили в МИД РФ.

"Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России 28 декабря, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в заявлении МИД.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии", - подчеркнули в российском дипведомстве.

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