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Россия приостанавливает международное авиасообщение

Россия приостанавливает международное авиасообщение

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Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

По его словам, авиасообщение полностью остановится с полуночи 4 апреля.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Исключение составили полеты, связанные с вывозом россиян из-за рубежа и иностранцев за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы.

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