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Россия и Украина провели первый обмен пленными

Россия и Украина провели первый обмен пленными Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной.
В регионе
22 марта 2022 г. 01:42
Россия и Украина провели первый обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает RT.

"Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений", - указала омбудсмен.

Москалькова также подтвердила сообщения о том, что российские военнослужащие были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Она выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуру, напомнив, что попавшим в плен важно как можно скорее оказаться дома.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə Ukrayna arasında əsir mübadiləsi baş tutub

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