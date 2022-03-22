Россия и Украина провели первый обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает RT.

"Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений", - указала омбудсмен.

Москалькова также подтвердила сообщения о том, что российские военнослужащие были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Она выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуру, напомнив, что попавшим в плен важно как можно скорее оказаться дома.