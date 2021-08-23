Россия и Турция планируют подписать новый контракт на С-400

Новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время", - сообщил Михеев.

По его словам, определенные успехи были достигнуты в ходе выставки вооружений IDEF 2021, прошедшей в Турции в августе.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.