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Россия и Турция планируют подписать новый контракт на С-400

Россия и Турция планируют подписать новый контракт на С-400 Новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.
В регионе
23 августа 2021 г. 16:30
Россия и Турция планируют подписать новый контракт на С-400

Новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время", - сообщил Михеев.

По его словам, определенные успехи были достигнуты в ходе выставки вооружений IDEF 2021, прошедшей в Турции в августе.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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Версия на английском языке Russia, Turkey to ink new deal on S-400 delivery
Версия на азербайджанском языке S-400-lərlə bağlı Rusiya və Türkiyə arasında yeni müqavilə imzalana bilər

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