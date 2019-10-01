Россия экстрадирует убийцу азербайджанца в Армению

Гражданин Армении Арман Аракелян, приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца в России, будет экстрадирован в Армению.
Как передает Report, об этом в “News.am” заявил сын Армана Аракеляна Гурген Аракелян.
По его словам, экстрадиция Аракеля займет 1-2 месяца.
«Есть определенный процесс выдачи, который еще не завершен», - сказал он.
Ранее Россия заявляла, что готова экстрадировать Аракеляна в Армению.
Однако бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян не посчитал это целесообразным.
Аракелян был приговорен к 18 годам тюремного заключения за убийство азербайджанца в России. Он уже 4 года находится в Мурманской.
Отметим, что сыновья и родственники Аракеляна провели митинг перед зданием правительства Армении с требованием экстрадиции убийцы.
Anar TağıyevАвтор новости