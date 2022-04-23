Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше

22 апреля в культурной столице Азербайджана Шуше открылся V Съезд азербайджанцев мира. Встреча стала первой после исторической победы Азербайджана во Второй карабахской войне и собрала на одной площадке 450 азербайджанцев со всего мира. В течение двух дне

22 апреля в культурной столице Азербайджана Шуше открылся V Съезд азербайджанцев мира. Встреча стала первой после исторической победы Азербайджана во Второй карабахской войне и собрала на одной площадке 450 азербайджанцев со всего мира. В течение двух дней делегаты обсуждают актуальные вопросы деятельности диаспорских организаций.

Российские эксперты и политологи поделились с российским бюро Report своими пожеланиями в честь V Съезда азербайджанцев мира.

По словам заместителя директора Института политических исследований Дарьи Гревцовой, побывать в Шуше — мечта многих азербайджанцев.

"Безусловно место для проведения съезда азербайджанцев выбрано неслучайно. Это территория, которую Азербайджан вернул за столь короткое время. У многих азербайджанцев в сердце Шуша, поэтому побывать здесь — мечта многих. Таких съездов и конференций впереди еще будет очень много, люди со всего мира увидят, что такое Карабах и как Азербайджан правильно и четко формулирует свою политику", - заявила она.

Похожим образом высказался политолог и директор Центра политических исследований Сергей Марков, отметив, что Шуша станет площадкой для множества международных мероприятий.

"Нас переполняет радость, что сейчас в Шуше проходит V съезд азербайджанцев всего мира. Российские депутаты были первыми, кто провел международную конференцию в Шуше после его освобождения и частичного восстановления инфраструктуры региона. Мы уверены, что программа президента Ильхама Алиева будет полностью реализована, и Шуша станет туристическим кластером и площадкой для множества других международных мероприятий".

Эксперт поздравил участников съезда: «Поздравляю наших коллег и друзей из диаспор всего мира, что они могут сегодня собраться в Шуше, в городе, который бился в сердце каждого азербайджанца все эти годы. Мы желаем, чтобы все освобожденные регионы Карабаха могли успешно развиваться в будущем. Я думаю, что это произойдет быстро".

Марков также подчеркнул, что Россия всегда поддерживала и продолжается поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

В свою очередь проректор по научной работе Дипломатической академии Олег Карпович пожелал всем участникам съезда и азербайджанцам мира здоровья и процветания. "Хотелось бы пожелать всем азербайджанцам мира здоровья и процветания — этого вполне достаточно, чтобы строить мирную, спокойную жизнь, а завтрашний день нес только положительное для всех граждан Азербайджана", - сказал он.

Своими впечатлениями о визитах в Азербайджан поделился депутат Госдумы России Олег Шеин. По его словам он с семьей много раз бывал в Азербайджане, объездил много разных уголков страны.

«Азербайджан сегодня является замечательным туристическим центром. Шуша ждет и русских, и французов, и немцев — людей из самых разных стран мира. Шуша - культурная жемчужина Азербайджана. Это город, которому предстоит получить вторую жизнь и возродиться уже в рамках той страны, к которой он всегда исторически принадлежал", — сказал Шеин.