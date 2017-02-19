Рогозин: новые баллистические ракеты РФ способны "разорвать" ПРО США

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Новые межконтинентальные баллистические ракеты, разрабатываемые сейчас в России, могут преодолеть любую противоракетную оборону США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

По словам вице-премьера, российские ядерные силы сдерживания состоят из разных ракет, в том числе и из "старых советских классических ракет" "Воевода", называемых на Западе "Сатана", но уже разрабатываются новые ракеты.

"Их (ракеты "Воевода" - прим. ТАСС) очень боятся, они очень надежны, их срок продлен до момента, пока не появится новое оружие, новое ракетное вооружение. Работы по нему идут по плану", - сказал он.

"Это оружие скоро также появится в нашей армии. Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США. Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы", - подчеркнул Рогозин.