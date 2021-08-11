Разлив нефти у Новороссийска оказался масштабнее в 400 тысяч раз

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из спутниковых снимков, проанализированных российскими учеными.

"Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

Это показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1, сделанный 8 августа 2021 года.

Сам выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.

В сообщении ученых говорится, что они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных. Указанные выше данные - от 8 августа, более свежая информация со спутников пока не оглашалась.