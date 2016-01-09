​Пятеро детей погибли вместе с матерью при пожаре в Татарстане 

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Пятеро детей погибли вместе с матерью минувшей ночью на пожаре в селе Старый Кувак Лениногорского района Татарстана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-центра ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

"Сегодня в 00:40 мск поступила информация о возгорании одноэтажного жилого дома в селе Старый Кувак, пожарные расчеты прибыли на место через 11 минут, к этому моменту деревянное здание горело открытым огнем", - сказал Родыгин. По его словам, в доме проживала семья из восьми человек - двое взрослых и шестеро детей. "Глава семейства 1968 года рождения доставлен в Центральную больницу Лениногорского района с ожогами 70-75% тела, один ребенок ночью находился у родственников. Пятеро детей и их мать погибли в ходе пожара", - пояснил Родыгин.

Причина пожара пока не установлена, на месте трагедии работают дознаватели.