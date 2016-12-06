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    Путин вошел в шорт-лист рейтинга "Человек года" журнала Time

    В список также попали Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Реджеп Тайип Эрдоган, Нарендра Моди, Марк Цукерберг и Бейонсе Ноулз

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вошел в шорт-лист рейтинга "Человек года" по версии американского журнала Time. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, список был опубликован на сайте издания. В него вошли 11 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и звезд "шоу-бизнеса".

    Помимо Путина, в перечне числятся избранный президент США Дональд Трамп, проигравшая выборы кандидат в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж.

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